FOX 22:35 bis 23:20 Serien Good Wife Das Interview USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Während der Vorbereitung seiner Anklage gegen Cary stößt Staatsanwalt Finn Polmar völlig unerwartet auf ein brisantes Beweisstück, das folgenschwere Konsequenzen für Alicia und Peter nach sich ziehen könnte. Derweil wird Eli in hohe Alarmbereitschaft versetzt, als plötzlich ein weiterer Kandidat für das Amt des Oberstaatsanwaltes auf den Plan tritt: TV-Rechtsexperte Frank Prady. Schauspieler: Julianna Margulies (Alicia Florrick) Matt Czuchry (Cary Agos) Archie Panjabi (Kalinda Sharma) Alan Cumming (Eli Gold) Matthew Goode (Finn Polmar) Christine Baranski (Diane Lockhart) Chris Noth (Peter Florrick) Originaltitel: The Good Wife Regie: Matt Shakman Drehbuch: Craig Turk Kamera: Fred Murphy Musik: David Buckley Altersempfehlung: ab 12