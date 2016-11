FOX 17:10 bis 17:55 Krimiserie Navy CIS Damokles USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Körper eines Marinesoldaten wird tot aus einem Fischernetz geborgen. Umgehend wird Ziva verdächtigt, die zuletzt mit dem Mann an Bord des Frachters "Damokles" war. Die ehemalige Mossad-Agentin bewirbt sich zwar beim NCIS, trotzdem kommen selbst im Team Zweifel an ihr auf. Gibbs glaubt als einziger nicht, dass sie schuldig ist. Möglichweise hat er Recht, denn er und seine Leute stoßen auf Hinweise, die darauf hindeuten, dass Ziva die Tat angehängt werden soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Rocky Carroll (NCIS Director Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Leslie Libman Drehbuch: Jesse Stern Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk