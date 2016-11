Zee.One 16:30 bis 18:10 Actionfilm Auf Diamantenjagd IND 2011 20 40 60 80 100 Merken Nach einem gründlich schief gelaufenen Einsatz soll der tollpatschige Inspektor Chatur Singh eigentlich vom Dienst suspendiert werden. Doch als sich niemand findet, der einen kürzlich festgenommenen ehemaligen Minister während seines Krankenhausaufenthaltes bewacht, stellt Chaturs Chef zähneknirschend ihn für die Aufgabe ab. Das katapultiert Chatur direkt in einen hochbrisanten, neuen Fall, denn plötzlich liegt der Politiker ermordet in seinem Klinikbett. Chatur und sein Partner Pappu Panther nehmen beflissen die Sekretärin des Ministers, Sonia Verma, fest. Weil ihr jedoch keine nennenswerten Informationen zu entlocken sind, setzt Chatur sie kurzerhand auf freien Fuß. Auf diese Weise soll sie die beiden Beamten auf die Spur des Mörders locken. Doch Sonia entkommt. Chatur und Pappu bleibt nichts anderes übrig, als ihrer Verdächtigen nach Südafrika zu folgen, wo sie alsbald in ein Nest von Diamantenschmugglern geraten. Plötzlich stehen nicht nur Sonia, sondern auch die beiden Kriminaler selbst im Visier der lokalen Polizei und unter dem Druck, ihre Unschuld beweisen zu müssen. Indiens Antwort auf den "Rosaroten Panther" überzeugt mit Starbesetzung: Bollywood-Ikone Sanjay Dutt und die bildhübsche Amisha Patel witzeln sich durch diese rasante Krimikomödie. Patel studierte in den USA und hatte eine Karriere in der Filmindustrie nicht im Visier, bis ihr Starregisseur Rakesh Roshan, ein Freund der Familie, die Hauptrolle in seinem Blockbuster "Kaho Naa... Pyaar Hai" an der Seite seines Sohnes Hrithik Roshan anbot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sanjay Dutt (Chatur Singh) Ameesha Patel (Sonia Varma) Anupam Kher (Raj Kumar Sinha) Satish Kaushik (Gullu Gulfam) Shakti Kapoor (Chingua) Suresh Menon (Pappu Panther) Rati Agnihotri (Savitri Y. Singh) Moderation: Sajid-Wajid Originaltitel: Chatur Singh 2 Star Regie: Ajay Chandhok Drehbuch: Rumi Jaffery Musik: Sajid-Wajid Altersempfehlung: ab 6