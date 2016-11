National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokumentation Living Free With Kimi Werner SIN 2016 2016-11-22 00:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Kimi Werner ist auf Maui aufgewachsen, passionierte Taucherin und alles andere als ein Stadtmensch. Was es aber wirklich bedeutet, auf Dauer mit einfachsten Mitteln, frei und am Puls der Natur zu leben, das möchte die ehemalige US-amerikanische Meisterin im Speerfischen noch genauer erforschen. Und so begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise rund um den Globus und begleitet den Alltag einiger ebenso unterschiedlicher wie einzigartiger Menschen, die sich den Traum vom Ausstieg aus der Gesellschaft erfüllt haben. Sie alle beherrschen die Kunst des einfachen Lebens inzwischen geradezu meisterhaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Living Free With Kimi Werner