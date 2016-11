Disney Cinemagic 20:15 bis 21:25 Trickfilm Cinderella - Wahre Liebe siegt USA 2007 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Jahr ist seit Cinderellas Traumhochzeit vergangen und die Prinzessin und ihr Prinzgemahl fühlen sich wahrhaft wie im Märchen. Doch ihr Glück findet ein jähes Ende, als die böse Stiefmutter den Zauberstab der guten Fee stiehlt und diesen benutzt, um einen furchtbaren Fluch auszusprechen: Die Zeit wird um ein Jahr zurückgedreht und auf einmal passt der gläserne Schuh zu Cinderellas großem Entsetzen ihrer Stiefschwester Anastasia. Cinderella gibt jedoch nicht auf. Ob wahre Liebe den bösen Zauber besiegen kann? Ein Jahr nach der traumhaften Hochzeit könnten Cinderella und ihr Prinz nicht glücklicher sein. Doch die böse Stiefmutter hat bereits die nächste Intrige gegen das Prinzenpaar geplant. Anastasia, Cinderellas Stiefschwester, ist es gelungen, den Zauberstab der guten Fee zu stehlen. Mit seiner Hilfe dreht die Stiefmutter die Zeit zurück und erreicht, dass der gläserne Schuh nicht Cinderella, sondern Anastasia passt. So darf Anastasia ins Schloss fahren. Cinderella befreit sich zu spät aus ihrer Kammer und die Stiefmutter zerbricht den zweiten Schuh - Cinderellas letzten Beweis für die Wahrheit. Schließlich manipuliert die böse Stiefmutter die Erinnerung des Prinzen: Er glaubt nun, auf dem Ball mit Anastasia getanzt zu haben und möchte sie heiraten. Cinderella beschließt nicht aufzugeben und schleicht sich als Dienstbotin in den Palast. Ob sie mit Hilfe ihrer Freunde, den Mäusen Karli und Jaques, ihren Prinzen zurückerobern kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cinderella III: A Twist in Time Regie: Frank Nissen Drehbuch: Dan Berendsen Musik: Joel McNeely Altersempfehlung: ab 6