NDR 07:25 bis 08:10 Reportage Nordseereport Das Salz in der Suppe D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Schon bei einem Spaziergang über einen Deich an der Nordsee kann man sie schmecken: die salzige Luft. Sie vermittelt ein Urlaubsgefühl, doch steckt viel mehr dahinter. Das Salz der Nordsee ist eine spannende Welt voller Geschäft, Geschmack und Herausforderungen. Der "Nordseereport" berichtet über das "weiße Gold" des Meeres! Moderatorin Laura Lange besucht auf der niederländischen Insel Texel eine Salzfarm. Hier wird etwas versucht, was es so eigentlich nicht geben kann: Ackerbau mit salzigem Nordseewasser. Normalerweise ist Salzwasser Gift für die Landwirtschaft. Aber durch den steigenden Meeresspiegel und Überflutungen sind weltweit immer mehr Ernten in Gefahr. Hier auf Texel wird versucht, eine Lösung zu finden. Die Salzlandbauern begreifen das Salz nicht als Feind, sondern züchten Nutzpflanzen, die mit dem salzigen Nordseewasser gedeihen können: Kartoffeln, Kräuter und sogar Erdbeeren. Laura Lange begleitet die Salzfarmer bei ihrer Arbeit und ist am Ende überrascht, dass die Kartoffeln ganz anders schmecken als erwartet: weniger salzig. Darüber hinaus besuchen die Autorinnen und Autoren des "Nordseereports" geschäftstüchtige Isländer, die Nordseesalz mithilfe von heißen Quellen gewinnen, zeigen, wie das Salz überhaupt in die Nordsee kommt, und lernen Niederländer kennen, die darüber streiten, ob Salz im Wasser gut oder schlecht ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laura Lange Originaltitel: Nordseereport

