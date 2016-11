3sat 23:25 bis 23:55 Reportage Mein Washington A 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Amerika-Korrespondentin Hannelore Veit zeigt in ihrem Stadtporträt die beiden gegensätzlichen Seiten der amerikanischen Hauptstadt: das Zentrum der Macht und die Armenviertel. Die Fahrt führt vom drogengeplagten, schwarzen Washington mit seiner hohen Kriminalitätsrate, über den eleganten Stadtteil Georgetown bis mitten ins politische Zentrum der Weltmacht. Ein Besuch auf dem gar nicht elitären Rasen des Volkssports Golf, in einem Hotdog-Restaurant, das politische Geschichte schrieb, oder am Heldenfriedhof in Arlington - Hannelore Veit bringt dem TV-Publikum in ihrem Washington-Porträt die Stadt und mit ihr die Seele Amerikas näher. Hannelore Veit hat bereits ihr Studium in den USA absolviert. Nach einer internationalen Journalistenkarriere und langjähriger Moderation der "Zeit im Bild" leitet sie mittlerweile das ORF-Büro in Washington. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Washington