Hessen 11:20 bis 12:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2319 D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Thomas gibt eine Pressekonferenz und widerspricht Vickys Beschuldigung. Aber es bringt nicht den erhofften Erfolg. Als Vicky Johanna überdies mit der Veröffentlichung streng vertraulicher Rathauspapiere erpresst, will Thomas die Konsequenzen ziehen und als Oberbürgermeister zurücktreten. Johanna will das nicht zulassen - sie hat noch einen Trumpf im Ärmel. Ben tröstet Sandra, die beim Brand um ihre Habe gekommen ist. Er lernt sie jenseits ihrer Luxusattitüde als bodenständige Frau kennen. Als sie kein Obdach für die Nacht findet, bietet er ihr erneut seine Hilfe an. Sydney will sich bei Mathis dafür entschuldigen, dass sie Vicky und nicht ihm geglaubt hat. Doch ihre Entschuldigung läuft bei Mathis ins Leere. Trotz der Sehnsucht zueinander gehen sich die Beiden traurig aus dem Weg. Patrick sorgt sich liebevoll um Kim, die den Brandeinsatz dank Mathis' Rettung mit wenigen Blessuren überstanden hat. Mathis macht ihr die Unverantwortlichkeit ihres eigenmächtigen Handelns klar, gibt die Hauptschuld daran jedoch sich selbst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Mattes Reischel, Ralph Bridle Drehbuch: Christiane Deledda Kamera: Rainer Nolte, Ulli Köhler Musik: Tunepool

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 214 Min. Bundestag live

Sonstiges

Das Erste 09:00 bis 12:00

Seit 148 Min. Curling

Sport

Eurosport 09:30 bis 12:00

Seit 118 Min. Anne Will

Diskussion

3sat 10:15 bis 11:30

Seit 73 Min.