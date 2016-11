Hessen 11:25 bis 12:15 Telenovela Rote Rosen Folge: 2309 D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Merle weiß bei einem gemeinsamen Heide-Ausflug, es ist geliehene Zeit, bis Kaspar mit Volker ins Burgenland geht. Merle versucht tapfer zu sein, doch es trifft sie ins Mark, als Volker schließlich mit Kaspar aus ihrem Leben geht. Sandra kommt nicht aus dem Krankenhaus und verpasst zum dritten Mal ihr Vorstellungsgespräch. Vicky stellt eine andere Verkaufskraft ein, auch wenn Sydney Sandras Fachkompetenz erkennt. Sandra bedauert die verpasste Chance umso mehr, als sie Gunter kennenlernt. Dennis und Edda hadern mit ihrer Fernbeziehung: Kiel - Hamburg? Oder Kiel - Lüneburg? Bis Dennis auf die geniale Idee kommt, in der Mitte eine gemeinsame Wohnung zu suchen: Bad Bramstedt. Aber will Edda dort leben? Patrick und Kim sind endlich ein Paar und genießen die Liebe. Und Patrick springt sogar über seinen Schatten und geht auf Theo zu. Der kann es natürlich nicht lassen und spielt sich vor seinem Freund Henri als Matchmaker des glücklichen Paares auf. Als Mathis Elianes Kussversuch ausweicht, will sie sich ihn aus dem Kopf schlagen. Doch das ist nicht leicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger Mielitzer) Constantin Lücke (Patrick Mielitzer) Gerry Hungbauer (Thomas) Felix Everding (Dennis) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Patricia Frey, Christoph Klünker Drehbuch: Martina Müller Kamera: Till Sündermann, Wulf Sager Musik: Tunepool