Das Erste 09:05 bis 10:35 Komödie Das Weibernest D 2001 Nach dem gleichnamigen Roman von Hera Lind

Die Powerfrau Franziska Zis (Susanne Uhlen) hat es geschafft. Ihr Romandebüt "Die perfekte Frau" ist ein Bestseller, die Medien reißen sich um die quirlige Mutter dreier Kinder. Alexander Karl (Erich Hallhuber), Programmchef eines großen Fernsehsenders, bietet ihr sogar eine eigene Talkshow an. Nur mit ihrem Lebensgefährten Enno (Axel Milberg) hat Franziska Probleme. Zwischen Karriere und Familie hin- und hergerissen, flüchtet Franziska mit ihren drei Chaoskindern erst einmal in den lange versprochenen Urlaub. Im Hotel trifft sie unerwartet Alexander Karl wieder, der Franziska auf charmante Weise davon überzeugt, ihre Chance beim Fernsehen doch wahrzunehmen. Erleichtert wird die Entscheidung durch die Wiederbegegnung mit der Jugendfreundin Marie (Dana Vávrová), die gerade ihren Mann verlassen hat. Die ambitionierte Modedesignerin zieht in Franziskas Haus ein, um in Ruhe zu arbeiten und nebenher ein Auge auf die Kinder zu haben. Im Gegenzug verspricht Franziska, ihre TV-Prominenz in die Waagschale werfen, um Maries Modekollektion zu promoten. Guter Geist der quirligen Frauen-Wohngemeinschaft ist Maries lebenskluge Quasi-Schwiegermutter Alma (Nadja Tiller). Nach einem Fehlstart avanciert Franziskas Talkshow zu einem Quotenhit - allerdings erst, nachdem die Moderatorin ihr eigenes Konzept durchsetzt. Durch die harte Arbeit vergisst sie jedoch eine wichtige Verpflichtung gegenüber ihrer besten Freundin. Als sich obendrein herausstellt, dass Franziska und Marie ein Kind von ein und demselben Mann erwarten, wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. "Das Weibernest" ist die Verfilmung des gleichnamigen Hera-Lind-Romans, der als Fortsetzung von "Das Superweib" in den Bestsellerlisten zu finden war. Die leichtfüßige Komödie ist hervorragend besetzt mit Susanne Uhlen, Nadja Tiller und Dana Vávrová.

Schauspieler: Susanne Uhlen (Franziska) Axel Milberg (Enno) Nadja Tiller (Alma) Erich Hallhuber (Alexander Karl) Dana Vávrová (Marie Karl) Benjamin Seidel (Franz) Kai Mößner (Willi) Originaltitel: Das Weibernest Regie: Karola Hattop Drehbuch: Axel Staeck Kamera: Konstantin Kröning Musik: Andi Slavik