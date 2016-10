Hessen 11:25 bis 12:15 Telenovela Rote Rosen Folge: 2303 D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Merle hat völlig kopflos Kaspar an sich genommen und flüchtet sich zu Gunter, der sie auffängt und beschützt. Volker tobt und bezichtigt sogar Sydney der Beihilfe zur Kindesentführung. Um sich vor dem Jugendamt nicht völlig zu diskreditieren, gesteht Merle ihr Vergehen ein. So wirkt sie glaubhaft und erreicht, dass Volker vorerst nicht mit Kaspar nach Japan fliegen darf. Dennis erfährt, dass seine Ausbildung zum Industrietaucher nicht in Hamburg, sondern in Norwegen stattfinden wird, während Edda freudig die erste gemeinsame Wohnung in Hamburg plant. Er schafft es nicht, mit ihr zu reden und sieht schließlich - typisch Dennis - nur eine Lösung für sein Dilemma: Er flieht aus der Beziehung. Mielitzer glaubt, sein Sohn Patrick brauche Nachhilfe bei der Eroberung von Frauen, speziell Kim. Das nervt Patrick gewaltig. Theo pimpt mit Hannes' Hilfe den Bollerwagen zum hübschen Vorzeigeobjekt. Das Date mit Kim wird entspannt und lustig und macht Kim tatsächlich spontan Lust auf mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger Mielitzer) Constantin Lücke (Patrick Mielitzer) Gerry Hungbauer (Thomas) Felix Everding (Dennis) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Mattes Reischel, Julia Peters Drehbuch: Katrin Morchner Kamera: Rainer Nolte, Wulf Sager Musik: Tunepool