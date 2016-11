sixx 03:30 bis 04:10 Dokumentation Killer Couples: Mörderische Paare Der Wolf und die Sünderin USA 2013 16:9 HDTV Merken Die 28-jährige Cynthia geriet in ihrem Leben von einer unglücklichen Beziehung in die nächste. Erniedrigung und Gewalt waren stete Begleiter. Als sie ihren damaligen Freund im Gefängnis besucht, lernt die alleinerziehende Mutter dort einen Mann kennen, für den sie alles tun würde - sogar töten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Snapped: Killer Couples Altersempfehlung: ab 16

