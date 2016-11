RBB 06:20 bis 07:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2317 D 2016 Live TV Merken Sydney erfährt, dass Vickys Freundin Alex sich die Markenrechte an "4Queens" gesichert hat. Während Sydney weiter an Vickys Loyalität glauben will, vermuten Merle und Gunter einen von langer Hand eingefädelten Racheplan. Thomas schlägt Johannas Warnungen in den Wind und sucht erneut das Gespräch mit Vicky. Doch was Frieden stiften sollte, endet im Desaster: Vicky kann Thomas die Trennung nicht verzeihen und brüskiert ihn mit einem kompromittierenden Artikel - Ben begegnet Sandra bei der Besichtigung einer Wohnung, die beide gern hätten. Ihr Standesdünkel nervt ihn. Erst als Carla und Torben ihn über Sandras wahre Lebensumstände aufklären, sieht auch Ben sie mit etwas anderen Augen: Die schnöselige "Schickeria-Schnepfe" ist in Wahrheit netter als er dachte. Und attraktiv obendrein. Edda und Theo räumen das Feld in der WG, damit Mathis und Eliane sich bei einem brasilianischen Fischeintopf ungestört näherkommen können. Der Abend endet aber anders als erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Mattes Reischel, Ralph Bridle Drehbuch: Claudia Kratochvil Kamera: Rainer Nolte, Ulli Köhler Musik: Tunepool

