RBB 06:20 bis 07:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2306 D 2016 Live TV Merken Der Streit um Kaspar zwischen Merle und Volker wird auf dem Jugendamt so lautstark weiter geführt, dass der Mitarbeiter die Konsequenzen zieht: Kaspar kommt in die Obhut des Amtes - Eliane wehrt Bens Annährungsversuch amüsiert ab und stellt klar, dass sie nicht an ihm, sondern an Mathis interessiert ist. Doch Ben tut sich schwer damit, Elianes Abfuhr zuzugeben, und die Missverständnisse nehmen ihren Lauf. Nachdem Patrick sich vor Kim geoutet hat, wartet er sehnsüchtig auf ihre Antwort, doch immer kommt etwas dazwischen. Carla lässt sich von Britta überzeugen, ihre schmerzhafte Blinddarmnarbe noch einmal operieren zu lassen. Etwas aufgeregt stößt Carla dann mit einer Frau zusammen und ruiniert deren Kleid. Dabei war diese gerade auf dem Weg ins "4 Queens" zum Bewerbungsgespräch. Theo arbeitet an der Promotion-Strategie für seine "Kimonade" und spannt Dennis und Hannes ein, Bollerwagen für den Boßelwettbewerb aufzupimpen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger Mielitzer) Constantin Lücke (Patrick Mielitzer) Gerry Hungbauer (Thomas) Felix Everding (Dennis) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Patricia Frey, Christoph Klünker Drehbuch: Gabi Krieg Kamera: Till Sündermann, Wulf Sager Musik: Tunepool

