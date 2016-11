VOX 18:00 bis 19:00 Dokusoap Hautnah: Die Tierklinik Katze 'YingYang': / Französische Bulldogge "Blue" / Zwerghuhn "Pünktchen" / Retriever-Mix Welpen "Rocky" und "Filou" / American Staffordshire Terrier "Diva" D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Heute geht es um die folgenden Fälle: Katze 'YingYang': Baby-Kater "YingYang" wurde vom Schäferhund der Besitzer attackiert. Ein Angriff , der für die erst acht Wochen alte Katze schwere Folgen hat. Denn der Hund muss den Kopf des Katers erwischt haben. Dabei wurde der Kiefer schwer verletzt. Tierärztin Ines Kussmann untersucht vorsichtig den jungen Kater. Doch wie schlimm es um das Tier wirklich steht, ahnt sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Französische Bulldogge 'Blue': Die französische Bulldoge "Blue" ist nicht zum ersten Mal in der Tierklinik. Rassetypisch leidet die vier Jahre alte Hündin unter Atembeschwerden aufgrund ihrer verkürzten Nase und musste bereits vor einem Jahr im Rachen- und Nasenbereich operiert werden. Nach der OP ging es "Blue" auch einige Zeit besser, doch nun haben sich die Atembeschwerden wieder verschlechtert. Muss "Blue" erneut unters Messer - Zwerghuhn 'Pünktchen': Zwerghuhn "Pünktchen" ist zurück in der Tierklinik. Nach einem Hundebiss wurde "Pünktchen" ärztlich versorgt und der Biss mit Klammern verschlossen. Heute hat das Zwerghuhn einen Kontrolltermin bei Hans-Christoph Vöcks. Der Tierarzt möchte prüfen wie es mit der Heilung voran geht und ob heute die Klammern entfernt werden können. Retriever-Mix Welpen "Rocky" und 'Filou': Kuschelalarm in der Tierklinik! Als die Welpen "Rocky" und "Filou" die Tierklinik betreten, werden sie sofort von allen Angestellten ins Herz geschlossen. Die acht Wochen alten Retriever-Mix Welpen haben heute ihren Erstcheck bei Tierärztin Katharina Rempel. Da geht es im Behandlungszimmer heiß her... American Staffordshire Terrier 'Diva': American Stafford Hündin "Diva" hat ein angeborenes Herzproblem und ist daher ein regelmäßige Patientin in der Tierklinik. Im heutigen Kontrolltermin will Klinkchef Dr. Dirk Remien per Ultraschall überprüfen, ob sich seit den Voruntersuchungen etwas verändert hat. Ein Routinecheck der bei dieser Hunderasse besonders wichtig ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hautnah: Die Tierklinik