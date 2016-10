Phoenix 12:45 bis 14:00 Magazin Thema Zeitbombe Plastikmüll D Live TV Merken Rund acht Millionen Tonnen Plastik landen pro Jahr in den Weltmeeren. Inzwischen ist offensichtlich, dass es so nicht weitergehen kann. Das phoenix Thema widmet sich der "Zeitbombe Plastikmüll" und fragt u.a. nach, was dagegen getan werden kann. Zu Gast im Studio bei Moderatorin Mareike Bokern ist Michael Herrmann vom Verband der Kunststofferzeuger. Weitere Gäste sind Sascha Roth vom Umweltverband NABU, sowie die Journalistin und Autorin Nadine Schubert. In Google-Kalender eintragen Moderation: Mareike Bokern Gäste: Gäste: Michael Herrmann (Verband der Kunststofferzeuger), Sascha Roth (Umweltverband NABU), Nadine Schubert (Journalistin und Autorin) Originaltitel: Thema