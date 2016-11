Das Erste 09:05 bis 09:55 Telenovela Rote Rosen Folge: 2316 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Der Magic Moment zwischen Gunter und Merle wird unabsichtlich von Sydney gestört. Danach glauben jedoch beide, sie hätten sich geirrt und der andere habe kein Interesse. Doch dann fasst Merle sich ein Herz und fragt Gunter, ob er ihr den Glücksgulden an der Kette schenken wollte. Mathis findet Elianes Klebezettel und schreibt erfreut zurück, dass auch er sie gern treffen möchte. Eliane ist daraufhin ganz aus dem Häuschen, kann nicht warten und erfindet einen Vorwand, um Mathis schnell zu sehen. Mathis durchschaut Elianes Trick, findet ihn aber sympathisch. Eliane hingegen schämt sich. Aber dann geht sie in die Offensive - Vicky triumphiert. Sie hat die Aufnahme mit ihrem Geständnis auf Mielitzers Handy gelöscht. Aber Mielitzer hat eine Kopie und droht Vicky erneut, sie zu verraten, wenn sie nicht die Stadt verlässt. Vicky will in die USA, doch nicht, ohne vorher an Sydney Rache genommen zu haben. Thomas sollte jeden Kontakt zu Vicky meiden, um ihre Rachegelüste nicht erneut anzufachen. Aber Thomas kann es nicht lassen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Mattes Reischel, Ralph Bridle Drehbuch: Sonja Szylowicki Kamera: Rainer Nolte, Ulli Köhler Musik: Tunepool

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 256 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 112 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 76 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 56 Min.