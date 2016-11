Das Erste 09:05 bis 09:55 Telenovela Rote Rosen Folge: 2315 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Merle und Gunter testen Thomas' Geburtstagsgeschenk, ein Kanu. Für beide ein feuchtfröhlicher Ausflug, bei dem Merle ihre Gefühle für Gunter wiederentdeckt. Sie tut dies zunächst vor Sydney ab. Als sie aber den Glücksgulden findet und ahnt, dass Gunter ihr diesen schenken will, geht sie auf ihn zu - Thomas holt seine verunglückte Geburtstagsfeier im Kreis seiner Lieben nach. Seit seiner Nahtoderfahrung weiß er, dass nur die Liebe zählt. Es belastet ihn, dass Johanna und Petra zunächst durch Abwesenheit glänzen, weil sie sich gestritten haben. Aber Petra entschuldigt sich bei Johanna, und schließlich sind alle auf dem Fest glücklich vereint. Mielitzer erpresst Vicky mit der Handyaufnahme, auf der sie ihren Giftanschlag auf Thomas gesteht. Sie soll die Stadt verlassen. Aber Vicky klaut bei einem Essen, das Kim und Patrick für Mielitzer geben, dessen Handy. Und wird von Kim ertappt. Edda gesteht Dennis, dass ihr Studienplatz in Kiel noch von einem Test abhängt. Und Ben und Hannes machen Theo Dampf, Elianes Finanzproblem mit einer stillen Teilhaberschaft zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Felix Everding (Dennis) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Laurenz Schlüter, Patrik Fichte Drehbuch: Sonja Szylowicki Kamera: Wulf Sager, Till Sündermann Musik: Tunepool

