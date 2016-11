Das Erste 09:05 bis 09:55 Telenovela Rote Rosen Folge: 2308 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Das Heideblütenfest mit Kims Pop-Up-Bar und Theos Boßelwettbewerb ist eröffnet. Alle boßeln mit, und am Ende gewinnen Gunter und Thomas den Wettbewerb. Theo erntet viel Publicity sowie Mielitzers Zusage, ihn bei einem Getränke-Großhändler zu protegieren. Kim und Patrick finden nach dem Heideblütenfest und vielen Hindernissen endlich zur Zweisamkeit. Auch Eliane und Mathis kommen sich bei der After-Boßel-Party endlich näher. Aber auch so nah, wie Eliane möchte? Volker ist gerührt, dass Merle Kaspar zu dessen Wohl freigibt. Er will mit Kaspar zu Henri ins Burgenland zu ziehen. Henri freut das. Obwohl es Merle schmerzt, akzeptiert sie es. Carla ist entsetzt, dass sie nach ihrer OP das Zimmer mit Sandra teilen muss. Dann entpuppt Sandra sich auch noch als die Frau eines früheren Mandanten von Torben. Nach anfänglichem Gestichel werden sich die Frauen jedoch zunehmend sympathisch. Sandra vertraut Carla an, dass sie seit einem Jahr geschieden ist. Vicky genügen Sydneys Vorschläge nicht, ihren Job zu erweitern und sie stellt Forderungen: Sie will die Teilhaberschaft im "4 Queens". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger Mielitzer) Constantin Lücke (Patrick Mielitzer) Gerry Hungbauer (Thomas) Felix Everding (Dennis) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Patricia Frey, Christoph Klünker Drehbuch: Sonja Szylowicki Kamera: Till Sündermann, Wulf Sager Musik: Tunepool