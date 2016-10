Das Erste 09:05 bis 09:55 Telenovela Rote Rosen Folge: 2302 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Zwischen Merle und Volker schlagen die Wellen hoch. Keiner von beiden will auf Kaspar verzichten, auch wenn Volker rechtlich im Vorteil ist. Er verweigert jeden Dialog, weil er sich von Merle denunziert sieht. Als Merle die Gelegenheit zu einem letzten Besuch bei Kaspar bekommt, nimmt sie ihn spontan zu sich. Sydney sieht keine Chance für ihre Gefühle zu Mathis, da ihr Vertrauen zu oft enttäuscht wurde. Auch Mathis leidet unter dem Schlussstrich. Eliane beginnt, sich für den attraktiven Brandmeister zu interessieren. Kim wundert sich selbst über ihre neuen Gefühle für Theo und sieht eine zweite Chance. Patrick fühlt sich abgehängt. Theo schwebt nach dem Vertragsabschluss mit Mielitzer auf Wolke Sieben und kommt zu der Idee, seine "Kimonade" durch den norddeutschen Volkssport "Boßeln" zu pushen. Während Dennis erleichtert seine Prüfung absolviert, befindet sich Edda zunehmend im Zwiespalt zwischen Landschaftsarchitektur und Medizin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger Mielitzer) Constantin Lücke (Patrick Mielitzer) Gerry Hungbauer (Thomas) Felix Everding (Dennis) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Mattes Reischel, Julia Peters Drehbuch: Rainer Brandenburg Kamera: Rainer Nolte, Wulf Sager Musik: Tunepool