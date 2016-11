RTL 9 02:10 bis 02:35 Sonstiges 112 Unité d'urgence Le retour de Rita D 2008 Merken Un homme tente de se suicider sur l'autoroute, en allant s'encastrer sous un camion. L'équipe des urgences va intervenir et tente de savoir pourquoi il a tenté de mettre fin à ses jours. Pendant ce temps, la relation entre Heiko et Jenny évolue, mais leurs emplois du temps sont tellement chargés qu'ils ont du mal à trouver un moment à partager. Rita, quant à elle, réintègre le service avec un ordinateur tout neuf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simona Brokmann (Rita Brandt) Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Mats Reinhardt (Peter Wells) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Sandra Schlegel (Dr. Kristin Driesen) Mariam Kurth (Nicole Held) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski, Sabine Leipert, Julia Neumann, Karsten Struensee Musik: Samir Kadribasic