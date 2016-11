RTL 9 15:45 bis 17:15 Sonstiges L'enfant inconnu CDN, USA 2004 Merken Katherine Norris tente de mettre de l'ordre dans sa vie. Elle doit s'occuper de Greg, son mari malade, tout en ménageant sa belle-fille, Tara, avec laquelle elle entretient des rapports houleux. Un beau jour, un inconnu se présente à sa porte. Il lui affirme être le fils qu'elle a dû se résoudre à abandonner, 35 ans plus tôt. Katherine ne doute pas un instant de la véracité des propos du jeune homme et l'accueille à bras ouverts. Enfin, se dit-elle, elle va pouvoir rattraper le temps perdu et donner à cet enfant l'amour qu'elle n'a pu lui prodiguer. Peu à peu, elle comprend cependant que l'intrusion du fils prodigue pourrait encore compliquer davantage sa vie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Linda Purl (Kathleen Norris) Andrew Kraulis (Jamie Fisher) Perry King (Greg Norris) Meredith Henderson (Tara Norris) Sophie Gendron (Delia Winter) Megan Fahlenbock (Elizabeth) Dean Hagopian (Maynard Zell) Originaltitel: Stranger at the Door Regie: Douglas Jackson Drehbuch: Ken Sanders, George Saunders, Sophie Gendron, Richard Dana Smith Musik: Richard Bowers