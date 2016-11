ZDFinfo 16:15 bis 16:55 Reportage Wohnungsmarkt am Limit - Wenn die Miete explodiert D 2015 Stereo 16:9 Merken In Deutschlands Metropolen steigen die Mieten auf Rekordniveau. Die Suche nach bezahlbarem Wohnraum gerät oft zur Tortur. Wohnungsbesichtigungen ähneln inzwischen eher Casting-Veranstaltungen. Davon betroffen sind nicht nur sozial Schwache. Für die Mehrzahl der Deutschen ist Wohnraum inzwischen zum Luxusgut geworden. Schon treibt es die Verzweifelten zum Protest auf die Straße. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Wohnungsmarkt am Limit - Wenn die Miete explodiert