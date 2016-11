RTL 9 15:45 bis 17:15 Sonstiges Comportement suspect USA 2004 Merken Scott et Laci Paterson semblent être un couple parfait jusqu'à la veille de Noël où Scott fait appel à la police pour signaler la disparition de sa femme Laci, enceinte de huit mois. La police entame les recherches et découvre son corps, quatre mois plus tard, dans la baie de San Francisco, alors que le foetus est découvert à 1000 km de la scène du crime. La police suspecte Scott d'être l'assassin de sa propre famille. Celui-ci plaide l'innocence. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dean Cain (Scott Peterson) Sarah Brown (Kate Vignatti) G.W. Bailey (Det. Gates) Cindy Hogan (Kim Peterson) Palmer Davis (Angela Panati) Heidi Marnhout (Donna Taylor) Louise Gallagher (Jackie Peterson) Originaltitel: The Perfect Husband: The Laci Peterson Story Regie: Roger Young Drehbuch: Dave Erickson Musik: Patrick Williams