RTL 9 03:50 bis 04:20 Sonstiges 112 Unité d'urgence La rédemption de Driesen D 2008 Merken Un homme d'affaire très pressé, au volant de sa voiture, doit se rendre à une conférence qu'il organise et il se retrouve face à un retard insurmontable. Il prend tous les risques et perd le contrôle de son véhicule. La voiture chute d'une bretelle d'autoroute et s'écrase en contrebas. Pendant ce temps, aux services des urgences, le débat fait rage pour savoir quelle photo sexy fera la couverture du calendrier du service. Martin, quant à lui, se rend au chevet de Driesen, qui attend avec anxiété les résultats de son opération. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Simona Brokmann (Rita Brandt) Tanja Lanäus (Judith Voss) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Mats Reinhardt (Peter Wells) Sandra Schlegel (Dr. Kristin Driesen) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski, Oliver Hohengarten, Sabine Leipert, Carmen Nascetti, Julia Musik: Samir Kadribasic

