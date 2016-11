RTL 9 15:15 bis 16:45 Sonstiges Riders F, GB, CDN 2002 Merken Slim, Otis, Frank et Alex forment un gang de quatre jeunes malfrats qui réalisent des hold-up audacieux dans les rues de Montréal. Jusqu'à présent, ils ont toujours réussi à échapper à la police et aux forces de l'ordre grâce à une parfaite maîtrise des sports extrêmes. Rollers ou base-jump, toutes les cascades sont bonnes pour passer entre les mailles du filet ! Slim est le leader du groupe. Il a décidé de monter un dernier coup qui assurerait au gang une paisible retraite : cinq braquages consécutifs, en cinq jours, avec vingt millions de dollars à la clé. Cette fois-ci, la police est bien décidée à déployer les grands moyens pour les mettre hors d'état de nuir. Des tueurs à gages de la Mafia, attirés par le magot, s'intéressent de près aux activités du gang, bien décidés à leur rendre la tâche difficile et récupérer le butin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Dorff (Slim) Natasha Henstridge (Karen) Bruce Payne (Lt. Macgruder) Steven Berkoff (Surtayne) Clé Bennett (Otis) Karen Cliche (Alex) Steven McCarthy (Frank) Originaltitel: Riders Regie: Gérard Pirès Drehbuch: Mark Ezra, Mark Ezra, Gérard Pirès Kamera: Tetsuo Nagata Musik: Andy Gray Altersempfehlung: ab 16