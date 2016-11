RTL 9 12:10 bis 13:35 Sonstiges Texas Rangers : la revanche des justiciers USA 2001 Merken En 1875, au Texas, dans un Etat où la justice est toujours absente, Leander McNelly est désigné par les habitants terrifiés pour faire régner la loi à la tête d'un groupe d'hommes courageux. Ils ont pour mission de protéger les femmes, les enfants et d'autres personnes dans le besoin. En dépit de leur infériorité en nombre et de leur manque d'armes, ces premiers rangers du Texas sont décidés à mettre fin à la tyrannie de John King Fisher et de ses complices. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Van Der Beek (Lincoln Rogers Dunnison) Rachael Leigh Cook (Caroline Dukes) Ashton Kutcher (George Durham) Dylan McDermott (Leander McNelly) Usher Raymond (Randolph Douglas Scipio) Alfred Molina (John King Fisher) Robert Patrick (Sergent John Armstrong) Originaltitel: Texas Rangers Regie: Steve Miner Drehbuch: George Durham, Scott Busby, Martin Copeland Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 16