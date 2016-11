Deux juges de la Cour Suprême de Washington sont assassinés. Darby Shaw, jeune étudiante en droit à La Nouvelle-Orléans, s'intéresse à l'affaire et découvre que les deux magistrats s'opposaient à des forages qui menacent la survie des pélicans de Louisiane... Darby confie ses conclusions écrites à son professeur et amant Thomas Callahan. Ce dernier remet à son tour le document à son ami Gavin Verheek, conseiller juridique du FBI, mais meurt peu après dans l'explosion de sa voiture. Darby se sent elle-même menacée. Tandis que le journaliste Grantham enquête en parallèle, la Maison Blanche semble fort embarrassée par le dossier Pélican? In Google-Kalender eintragen