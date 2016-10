Super RTL 10:55 bis 12:15 Trickfilm Barbie - Mermaidia USA 2006 Stereo Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die schöne Fee Elina, gespielt von Barbie, erlebt ihr zweites großes Abenteuer. Sie muss ihre Heimat, das zauberhafte Fairytopia verlassen, um ihren guten treuen Freund Nalu zu retten. Die Reise führt Elina nach Mermaidia, eine seenreiche Provinz von Fairytopia. Unheimliches ist hier geschehen. Die böse Hexe Laverna hat Elinas Freund Nalu entführt, um die Herrschaft über das Reich der Feen zu übernehmen. Elina ist fest entschlossen, sich ihrer größten Gegnerin Laverna tapfer in den Weg zu stellen. Doch sie kann Nalu nur retten, wenn sie in die Tiefen der Gewässer von Mermaidia abtaucht. Dazu jedoch muss Elina ihre zarten Flügel in Flossen eintauschen. Ein schwerer Schritt für die Fee. Und noch eine Hürde gilt es zu überwinden: die Meerjungfrau Nori, die Einzige, die Elina helfen kann, vertraut niemandem, nicht einmal Elina. Doch die Fee ist auf Noris Hilfe angewiesen. Elina muss Nori von ihren guten Absichten überzeugen. Gar nicht so leicht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Barbie - Mermaidia Regie: William Lau, Walter P. Martishius Drehbuch: Elise Allen Musik: Eric Colvin Altersempfehlung: ab 6