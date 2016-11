RTL2You 13:50 bis 14:10 Trickserie Sailor Moon Motocross-Rennen J 1994 Merken Haruka nimmt an einem Motocross-Rennen teil, das er gewinnt. Danach will er Bunny nach Hause fahren, die natürlich den Bus verpasst hat. Nach einer Attacke zweier Burschen, die nicht verlieren können, streikt das Motorrad. Weil wieder ein Dämon aufgetaucht ist, ruft Michiru Haruka zu Hilfe. Diesmal hat es der Dämon auf Sailor Neptun und Sailor Uranus abgesehen. Bunny, die Haruka gefolgt ist, ist ebenfalls zur Stelle. Beinahe gelingt es dem Dämon, der sich verdoppelt hat, alle drei zu besiegen. Doch am Ende siegen Sailor Uranus und Sailor Moon über das Böse und retten Sailor Neptun, die fast ertrunken wäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bishôjo Senshi Sailor Moon Altersempfehlung: ab 12