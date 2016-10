RTL2You 13:50 bis 14:10 Trickserie Sailor Moon Das Wettschwimmen J 1994 Merken Ami ist deprimiert. Sie zweifelt an sich selbst und glaubt, dass ihr niemand etwas zutraut außer zu lernen. In der Schwimmhalle trifft sie auf Michiru und lässt sie beim Wettschwimmen gewinnen, was diese ihr allerdings übel nimmt. Sie starten erneut und versöhnen sich wieder. Da taucht in der Schwimmhalle plötzlich ein neuer Dämon auf, der es auf Amis Herz abgesehen hat. Aber Sailor Moon ist zur Stelle, und zusammen mit Tuxedo Mask kann sie den Dämon besiegen und Ami retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bishôjo Senshi Sailor Moon Altersempfehlung: ab 12