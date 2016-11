RTL 9 20:40 bis 22:25 Sonstiges Trop jeune pour elle ! USA 2007 Merken À 40 ans passés, Rosie est une mère célibataire, productrice à Hollywood. Son patron veut remplacer son émission, son ex-mari est sur le point d'avoir un enfant avec une femme plus jeune, et sa fille entre dans la puberté, tombant amoureuse pour la première fois de sa vie. C'est à ce moment que Rosie succombe au charme d'Adam, un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Mais comment l'entourage de Rosie réagira-t-il à leur différence d'âge - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Pfeiffer (Rosie) Paul Rudd (Adam) Saoirse Ronan (Izzie) Stacey Dash (Brianna) Fred Willard (Marty) Jon Lovitz (Nathan) Sarah Alexander (Jeannie) Originaltitel: I Could Never Be Your Woman Regie: Amy Heckerling Drehbuch: Amy Heckerling Musik: Mike Hedges Altersempfehlung: ab 6

