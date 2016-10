ORF 3 23:30 bis 01:05 Komödie So ein Millionär hat's schwer A 1958 2016-11-01 14:05 20 40 60 80 100 Merken Peter Alexander und Heinz Erhardt in einer mitreißenden Musik-Komödie unter der Regie von Géza von Cziffra: Der junge und fröhliche Edward ist Erbe eines großen Vermögens. Er lebt nun in Saus und Braus an der Riviera und ist von schönen Mädchen umschwärmt. Als er die bezaubernde Serviererin Ninette kennen lernt, will er endlich um seiner selbst willen geliebt werden. Da er weiß, dass Ninette reiche Nichtstuer nicht ausstehen kann, nimmt er eine Stelle als Kellner an. Mit: Peter Alexander (Edward Collins), Heinz Erhardt (Alfons Rappert), Germaine Damar (Ninette), Loni Heuser (Madame Sorel), Elga Andersen (Alice Sorel), Erich Fiedler (Hoteldirektor Blanc), Louis Soldan (Liebhaber Armand), Brigitte Mira (Madame Pillard), Ernst Waldbrunn (Raymond), Erich Nikowitz (Jean), Hans Hais (Kommissar). Österreich, Komödie, 1958 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Alexander (Edward Collin) Germaine Damar (Ninette) Heinz Erhardt (Alfons Rappert) Loni Heuser (Madame Sorel) Elga Andersen (Alice Sorel) Erich Fiedler (Hoteldirektor Hercule Blanc) Louis Soldan (Liebhaber Armand) Originaltitel: So ein Millionär hat's schwer Regie: Géza von Cziffra Drehbuch: Peter Trenck Kamera: Walter Tuch Musik: Heinz Gietz Altersempfehlung: ab 6