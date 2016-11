RTL 9 23:50 bis 01:50 Sonstiges A vif USA, AUS 2007 Merken Erica Bain a trouvé dans les rues de New York son domaine d'élection. C'est là qu'au fil de ses longues marches, elle recueille les sons et les histoires vécues qui alimentent son émission radiophonique "Street Walk". Le soir, elle rejoint l'homme de sa vie, son fiancé David Kirmani. Mais, une nuit, le couple est sauvagement agressé aux abords de Central Park ; Erica, grièvement blessée, a en outre la douleur de perdre son compagnon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jodie Foster (Erica Bain) Terrence Howard (Detective Mercer) Nicky Katt (Detective Vitale) Naveen Andrews (David Kirmani) Mary Steenburgen (Carol) Ene Oloja (Josai) Luis Da Silva Jr. (Lee) Originaltitel: The Brave One Regie: Neil Jordan Drehbuch: Cynthia Mort, Bruce A. Taylor, Roderick Taylor Musik: Dario Marianelli Altersempfehlung: ab 16