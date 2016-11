RTL 9 20:40 bis 22:30 Actionfilm Double détente USA 1988 Walter Hill 20 40 60 80 100 Merken A Moscou, le capitaine Ivan Danko est chargé de lutter contre un nouveau fléau : la drogue en provenance d'Amérique, introduite par des trafiquants, tel que Viktor Rostavili. Au cours d'une descente, Danko tue le frère de Viktor, et celui-ci abat Youri, le coéquipier de Danko. Dès lors, une haine farouche oppose les deux hommes. Viktor réussit à s'enfuir aux Etats-Unis avec deux complices, Yosip et Piotr. A son arrivée à Chicago, il prend contact avec Abdul Elijah, qui, depuis sa prison dirige un gigantesque réseau de drogue. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (le capitaine Ivan Danko) Peter Boyle (le commissaire Lou Donnelly) Richard Bright (le sergent Gallagher) Brent Jennings (Abdul Elijah) Gina Gershon (Catherine 'Cat' Manzetti) Gretchen Palmer (Hooker) Mike Hagerty (Pat Nunn) Originaltitel: Red Heat Regie: Walter Hill Drehbuch: Walter Hill, Harry Kleiner, Troy Kennedy-Martin Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 360 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 150 Min. Columbo

Krimi

ZDF 01:30 bis 03:05

Seit 90 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 90 Min.