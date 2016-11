RTL TVI 12:35 bis 13:00 Sonstiges Pour ou contre Stereo Merken Dans cette émission, esprit critique et argumentation sont la clé pour réfléchir à l'actualité de manière constructive et mieux comprendre les enjeux des thématiques abordées. Deux personnes aux avis diamétralement opposés débattent autour d'un thème précis, une question d'actualité. Experts, citoyens, journalistes, éditorialistes, scientifiques, people peuvent ainsi s'opposer au cours d'une joute verbale, à condition d'être spécialiste dans le domaine ! Les téléspectateurs ont eux aussi la possibilité de prendre position et d'interpeller les protagonistes par téléphone, via Skype, par mail ou sur les réseaux sociaux. A la fin de l'émission, chacun des deux protagonistes doit donner le meilleur argument de son adversaire, susceptible de le faire lui-même changer d'avis ! Charlotte Baut, Fanny Rochez, Justine Sow et Jimmy Meo arbitrent tour à tour le débat, en apportant informations pertinentes, statistiques, rapports d'enquêtes... Ils restituent les arguments et font avance In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pour ou contre