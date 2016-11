TV5 17:04 bis 18:00 Sonstiges Mise au point Garde ta droite / Détour vers le futur (3/3) / Se battre en retraite / Plutôt nue qu'inconnue CH Merken Au sommaire : "Garde ta droite" : La conférence nationaliste interdite dans le canton de Vaud s'est finalement déroulée, réduite, sur terre valaisanne ; qui sont ces militants de l'extrême-droite - "Détour vers le futur (3/3)" : Des robots dans des EMS, des hôpitaux ou des écoles : c'est déjà une réalité en Suisse romande. Les robots, nos copains de demain - "Se battre en retraite" : Alors que l'avenir des retraites fait débat et que l'on s'inquiète des rentes futures, de nombreux retraités aujourd'hui en Suisse peinent à nouer les deux bouts. Ce sont les femmes qui sont les plus vulnérables. Elles sont 38% à ne vivre que de l'AVS contre 19% pour les hommes. Trois d'entre elles ont accepté de nous parler de leur quotidien. "Plutôt nue qu'inconnue" : C'est devenu une véritable institution en Suisse alémanique : la fille du " Blick " en première page. Chaque jour, une femme anonyme se dénude. Une rubrique désormais ouverte aux femmes de plus de 50 ans. Qu'elles soient enrobées, de taille mannequin, complexées, âgées, le nombre de femmes qui s'y inscrivent ne faiblit pas. Qu'est-ce qui les motive à s'exhiber ainsi - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Catherine Sommer Originaltitel: Mise au point