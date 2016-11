RTL TVI 22:35 bis 23:30 Sonstiges Le meilleur pâtissier: à vos fourneaux La meringue Stereo Merken "Le Meilleur pâtissier : à vos fourneaux !" vous amène sa carte des desserts spéciale meringue ! Cyril Lignac vous propose une revisite du vacherin " vachement " bien... Une meringue colorée, un sorbet au yaourt et une chantilly à la framboise... Emballé c'est pesé ! Puis, Mercotte vous fera frissonner de plaisir avec un dessert tout droit venu du froid : l'Alaska bomb ! Une glace aux noix de pécan et un sorbet à la framboise, le tout enrobé de meringue flambée, en voilà une recette explosive ! C'est de la bombe ça, Mercotte ! Le chef Sébastien Bouillet viendra faire une petite surprise à nos pâtissiers. Il réalisera une Forêt-noire qu'il cachera sous un sapin en meringue... Et selon l'expression consacrée : c'est l'arbre qui cache la forêt ! Croustillant, onctueux et fondant... Non cette fois, il ne s'agit pas de gâteaux mais bel et bien du bêtisier du " meilleur pâtissier " ! Puis, comme chaque semaine, retrouvez les idées-recettes de nos pâtissiers pour le goûter ! Cette fois-ci, ce ne sont pas les oeufs qui sont dans le gâteau, mais c'est le gâteau qui est dans l'oeuf ! Voilà de quoi vous en mettre plein les oeufs ! Vous êtes prêts - Alors armez-vous de votre plus belle meringue et c'est parti ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Faustine Bollaert