RTL TVI 20:15 bis 22:35 Sonstiges Le meilleur pâtissier La meringue Stereo Merken En cette 5ème semaine de concours, les 8 pâtissiers encore en lice vont devoir manier la plus fragile des pâtisseries : la meringue. À la fois croquante et fondante en bouche, fera-t-elle craquer le jury - Pour l'épreuve du classique revisité, imaginée par Cyril Lignac, les pâtissiers amateurs feront face au plus glacé des classiques de la pâtisserie : le vacherin ! Ce gâteau originaire de Lyon, créé au XIXe siècle, est traditionnellement au bon goût de vanille, mêlé à la subtile acidité de la framboise. Nos pâtissiers vont devoir puiser dans leur imagination pour revisiter, tant par la forme que par le goût, ce délicat dessert glacé. Puis, cette semaine, l'épreuve technique, jugée à l'aveugle, va jeter un froid sous la tente, avec un dessert tout en glace et en meringue : l'Alaska bomb ! Créé en 1867 par le chef américain Ranhofer, ce gâteau commémorait la reconquête de l'Alaska par les États-Unis. Les pâtissiers devront assembler deux demi-sphères garnies de glace et de biscuit Joconde, le tout recouvert d'une meringue qu'ils feront flamber au rhum ! Boîte géante, coffret surprise ou encore dôme époustouflant, l'épreuve créative ne laissera aucun répit à nos 8 candidats. Ils devront en effet épater le jury avec une construction entièrement en meringue et contenant un entremets surprise. Le chef lyonnais Sébastien Bouillet sera là pour leur distiller ses conseils de pâtissier professionnel. Lors de la dégustation, muni d'un petit maillet, le jury cassera chaque réalisation pour découvrir un entremets pour 10 personnes. Nos pâtissiers amateurs relèveront-ils le défi - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Faustine Bollaert

