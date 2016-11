RTL TVI 13:45 bis 15:20 Sonstiges Le frisson du crime USA 2006 Stereo Merken Un auteur de polars enquête sur un vrai meurtre... Graydon Jennings, un célèbre auteur de romans policiers, accepte d'aider Kelly Holden dans son enquête sur le meurtre non résolu de sa soeur Allison. En effet, le modus operandi de l'assassin ressemble assez étrangement à celui de l'un de ses personnages de fiction... En se rendant au domicile d'Allison dans le Vermont, Graydon et Kelly mettent la main sur le journal intime de la défunte. Alors qu'ils en parcourent les pages, ils comprennent que la victime avait une relation extra-conjugale avec le très influent sénateur Darren Hartford. Craignant qu'Allison ne dévoile publiquement leur relation, le sénateur aurait fait appel à un tueur à gages pour se débarrasser d'elle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shiri Appleby (Kelly Holden) Chris Potter (Graydon Jennings) Paul Hopkins (Hank) James Kidnie (Hartford's Henchman) Judith Baribeau (Linda) Matt Cooke (Senator Darren Hartford) Kathleen Fee (Sheriff Teri Boesch) Originaltitel: Thrill of the Kill Regie: Richard Roy Drehbuch: John Benjamin Martin Musik: James Gelfand