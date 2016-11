RTL TVI 20:25 bis 22:00 Sonstiges Un prince (presque) charmant F 2013 Stereo Merken A la quarantaine, Jean-Marc est focalisé sur sa carrière. Pressé, égocentrique et égoïste, il ne cherche à satisfaire que ses intérêts personnels, au détriment de sa famille. Obligé de se rendre dans le Sud de la France, son chemin va croiser celui de Marie, jeune femme, libre pensante et totalement déroutante, à la recherche de son prince charmant. Pour la première fois, Jean-Marc va perdre le contrôle de sa vie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Perez (Jean-Marc) Vahina Giocante (Marie) Jacques Weber (Charles Lavantin) Nicole Calfan (Mireille Lavantin) Vincent Perez (Jean-Marc) Chloé Coulloud (Marie) Jérôme Kircher (Bertrand) Originaltitel: Un Prince (presque) charmant Regie: Philippe Lellouche Drehbuch: Luc Besson Musik: Christophe La Pinta

