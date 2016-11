RTL TVI 16:50 bis 18:25 Sonstiges Cousu main La demi-finale Stereo Merken C'est la demi-finale ! Et pour l'occasion, Amparo et Julien n'ont pas ménagé nos couturiers amateurs ! Cette semaine, place aux vêtements techniques, des matières très compliquées à travailler et dignes d'une demi-finale ! Pour l'épreuve du patron imposé, ils devront réaliser un blouson bi-matières en 5 heures de temps. Lors de l'épreuve de customisation, ils auront 2 heures pour transformer une cape de pluie peu saillante en un tout autre vêtement. Qui accèdera à la finale tant attendue - A vos fils, à vos aiguilles, cousez ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cristina Cordula