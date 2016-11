RTL TVI 13:40 bis 15:15 Kultur Tornade de glace CDN, USA 2009 Stereo Merken Une équipe de chercheurs, dont font partie Joanne, Damon, Gary et Phil, expérimentent les effets de drones sur les tempêtes. Les premiers résultats, très concluants, ravissent les scientifiques, mais ils ignorent encore que, non loin de là, une grosse tornade est en pleine formation... Entre-temps, Charlie, un ex-scientifique, reconverti en auteur à succès de livres de science-fiction, est en ville afin de signer des autographes. Accompagné de son assistante Nora, ils échappent de peu à la mort, suite aux ravages d'une violente tornade. D'autres n'ont pas cette chance... Intrigué par le caractère inhabituel de cette météo, Charlie fait part de ses craintes à son ancienne collaboratrice Joanne, qui finit par lui révéler la teneur du projet secret sur lequel elle travaille. Les drones volants ont une incidence terrible sur le temps, mais il semble impossible de stopper l'expérience... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Moses (Charlie Price) Kaj-Erik Eriksen (Eric) Luisa D'Oliveira (Ashley) Chelan Simmons (Nora Elman) Robert Moloney (Frank) Nicholas Carella (Phil) Ingrid Torrance (Dr. Austin) Originaltitel: Ice Twisters Regie: Steven R. Monroe Drehbuch: Andrew C. Erin, Paul A. Birkett Musik: Michael Richard Plowman Altersempfehlung: ab 12