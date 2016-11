France 3 00:25 bis 02:25 Sonstiges La vie secrète des chansons Stereo 16:9 Merken Wendy Bouchard et André Manoukian dévoilent les secrets et les coulisses des plus grands succès de la chanson française. Autour du piano d'André Manoukian, en plateau et en public, ils reçoivent des chanteuses et chanteurs français, tous genres et toutes générations confondus. Ensemble, ils reviennent sur les histoires étonnantes, émouvantes ou drôles qui se cachent derrière leurs chansons et explorent en archives tout le répertoire musical français, des années 60 à aujourd'hui. Ils évoquent les circonstances de la composition de nombreux tubes, parmi lesquels "D'Allemagne", chantée par Patricia Kaas, "Quatre mots sur un piano", de Jean-Jacques Goldman et Patrick Fiori, mais aussi "Clown", de Soprano, "Chanson sur ma drôle de vie", de Véronique Sanson, ou encore "Comme un manouche sans guitare", de Thomas Dutronc. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: André Manoukian Gäste: Gäste: Véronique Sanson, Patricia Kaas, Patrick Fiori, Soprano, Thomas Dutronc, Gérald De Palmas, Claudio Capéo, Olivia Ruiz