France 3 20:55 bis 22:45 Sonstiges Patricia Kaas, mademoiselle chante... F 2016 Stereo 16:9 Merken Depuis "Mademoiselle chante le blues", son premier succès, en 1987, Patricia Kaas a inspiré les plus grands auteurs, qui ont donné naissance à des dizaines de tubes. A l'occasion de ses trente ans de carrière et de son grand retour sur le devant de la scène, Laurent Thessier retrace le parcours de cette artiste d'origine modeste. Patricia Kaas se confie sur sa vie et sur sa carrière étonnante, pour laquelle elle a tout sacrifié. Talent précoce et volontaire, elle est devenue en quelques années une véritable star, une interprète qui a su dépasser et déplacer les frontières, adulée en France comme en Russie, en Allemagne, aux Etats-Unis, et même en Asie. Patricia Kaas s'est construit un répertoire digne de ses plus grandes idoles, Marlene Dietrich et Edith Piaf en tête. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Laurent Thessier