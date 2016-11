France 3 15:20 bis 16:00 Sonstiges Rex Un nouveau co-équipier I, A, D 2014 Stereo 16:9 Merken Andreas Mitterer, le commissaire de police de Merano, a énormément de mal à se remettre du décès prématuré de son épouse. L'humeur et le moral du policier se détériorent de jour en jour. Lorsqu'il apprend qu'il va avoir un nouveau co-équipier, la situation ne s'améliore guère. Surtout que ce partenaire, avec qui il va devoir faire équipe, n'est autre qu'un chien, nommé Rex. Les présentations se font rapidement et Mitterer a son opinion sur la situation. Mais à peine les premières impressions passées, le travail reprend le dessus. Andreas Mitterer doit faire toute la lumière sur l'enlèvement d'un enfant... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Francesco Arca (Marco Terzani) Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) Augusto Zucchi (Filippo Gori) Pilar Abella (Katia Martelli) Juergen Maurer (Andreas Mitterer) Michele Alhaique (Carlo Nero) Massimo Dapporto (Giuseppe Malatesta) Originaltitel: Rex Regie: Nicola Perrucci