Jimmy Markum, Sean Divine et Dave Boyle, trois garçonnets, jouent dans une rue calme de Boston. Deux hommes arrivent dans une voiture, et se font passer pour des policiers. Ils emmènent Dave, qui ne réapparaît que quatre jours plus tard, après avoir réussi à s'enfuir de la cave où il était retenu. Leur amitié ne résiste pas à cet événement, et ils perdent contact. Vingt-cinq ans plus tard, un nouveau drame les frappe : Katie, la fille aînée de Jimmy, est retrouvée morte. Sean, devenu policier, est chargé de l'enquête avec son coéquipier, Whitey Powers. Celui-ci en vient rapidement à soupçonner Dave, dont le comportement étrange lui semble suspect... In Google-Kalender eintragen