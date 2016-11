France 3 03:05 bis 04:00 Sonstiges Les carnets de Julie Le pays niçois, sur la Côte d'Azur La salade de seiches et d'artichauts / Les fleurs de courgettes farcies / La tourte aux blettes / F Stereo Untertitel 16:9 Merken Julie Andrieu débute son voyage en pays niçois au château de la ville, dont la colline offre un point de vue unique. L'animatrice profite de cette promenade pour découvrir quelques spécialités locales. Au sommaire : La salade de seiches et d'artichauts. - Les fleurs de courgettes farcies. - La tourte aux blettes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Julie Andrieu Originaltitel: Les carnets de Julie

