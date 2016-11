France 3 20:55 bis 22:50 Sonstiges Des racines et des ailes Passion patrimoine : Un balcon sur le Jura F Stereo Untertitel 16:9 Merken Carole Gaessler descend le massif du Jura, depuis le lac suisse de Bienne jusqu'aux plateaux du vignoble. Elle rencontre Gaël, paléontologue, et Michel, professeur de géologie, qui survolent la "petite Ecosse", ou région des lacs, puis la saline royale d'Arc-et-Senans, le fort de Joux et les vignobles de Château-Chalon. Retour sur la terre ferme, à Plagne, où se trouve la plus longue piste de dinosaures jamais découverte. Puis, direction Dole, ancienne capitale du Comté de Bourgogne, pour une visite guidée offerte par Aline, responsable du patrimoine de la ville. La visite se poursuit à l'est de la région des lacs, avec Fabien et Magalie, éleveurs de vaches montbéliardes, et Claude, maître affineur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Carole Gaessler Originaltitel: Des racines et des ailes