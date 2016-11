France 3 23:10 bis 00:55 Sonstiges Victor Young Perez F, ISR, BUL 2013 Stereo 16:9 Merken A Auschwitz, le boxeur Victor Young Perez, 136 combats, 91 victoires dont 27 par KO, et un titre de champion du monde des poids mouches, affronte Kurtz, un soldat allemand de vingt kilos et vingt centimètre de plus que lui, devant son frère Benjamin et les autres déportés. Au cours de ce combat à mort, il voit sa vie défiler sous ses yeux : il se revoit enfant à Tunis, avec Rachid , Maxo et Benjamin, ses amis, ainsi que Mireille, son amour. Il revit sa glorieuse carrière de boxeur, mais aussi sa déportation. Et les coups de Kurtz continuent de pleuvoir sur le plus jeune champion du monde de l'histoire de la boxe? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brahim Asloum (Victor 'Young' Perez) Steve Suissa (Benjamin Perez) Isabella Orsini (Mireille Balin) Patrick Bouchitey (Léon Bellières) Davy Sardou (Maxo) Bruce Payne (Commandant Rudolph Hoess) Pierre-Henri Toubas (Brown) Originaltitel: Victor Young Perez Regie: Jacques Ouaniche Drehbuch: Yoni Darmon, Jacques Ouaniche Musik: Didier Lockwood